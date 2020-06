Aanhoudingen na tv-uitzending over honden

De politie koopt honden die in de basis geschikt zijn en traint deze vervolgens tot inzetbare politiehonden. Zo koopt de politie jaarlijks circa zestig jonge afgerichte honden van particuliere africhters, die veelal lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging KNPV. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is deze vereniging geen onderdeel van de politie.



Als bekend is dat een africhter dieren mishandelt, dan zal de politie bij deze africhter geen honden meer kopen. De politie heeft eerder al aangegeven geen zaken meer te doen met de africhters die op de beelden uit het televisieprogramma te zien zijn van wie de identiteit bekend is.