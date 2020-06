Vrienden in nood aangehouden

De aangehouden mannen worden er van verdacht dat zij de bankpassen regelden waarop het geld gestort werd. Je rekening laten gebruiken voor fraude, of het geld opnemen van zo’n ter beschikking gestelde rekening is strafbaar. De politie is in dit onderzoek al verschillende geldezels op het spoor en de afgelopen weken zijn dan ook meerdere personen als verdachte gehoord.

Het onderzoek naar de oplichting gaat verder en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.