Verdachte gearresteerd na schietincident

Vannacht rond 01.30 uur werd er op een woning in Genemuiden geschoten, waarbij duidelijk was dat er meerdere personen in de woning aanwezig waren.

De aanleiding was vermoedelijk een conflict. Na de melding van het schietincident, zijn politiemensen een onderzoek gestart naar de schutter. Dat leidde naar een boot op het water bij de Zwolsedijk in Hasselt.

Toen de agenten de man wilden aanhouden, hield hij zich niet aan de aanwijzingen van de politiemensen. Hij gedroeg zich zodanig, dat een dreigende situatie voor de agenten ontstond. Daarop zijn de waarschuwingsschoten gelost om die dreiging te stoppen. Na de aanhouding is de verdachte aan land gebracht, naar het politiebureau. Vanmiddag is nog gezocht naar het vuurwapen in enkele boten. Het onderzoek loopt nog verder vandaag.





2020301431 ^JA