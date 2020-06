Miljoenen euro’s schade door diefstal GPS-apparatuur agrarische sector

De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid coördineert de landelijke opsporing van de daders en de Dienst Landelijke Informatie Organisatie van de politie houdt alle informatie bij over de diefstallen. In samenwerking met andere teams en eenheden wordt gezocht naar opsporingsindicaties. Dit heeft inmiddels ook geleid tot concrete opsporingshandelingen. Daarnaast is er contact met andere landen omdat dit een grensoverschrijdende vorm van criminaliteit is en om die reden wordt de informatie gedeeld met- en via Europol.

In juni 2019 en februari 2020 zijn verdachten aangehouden voor deze specifieke diefstallen. Deze aanhoudingen bevestigden het vermoeden dat de agrarische sector slachtoffer was van zogenaamd ‘mobiel banditisme’. Dat zijn rondtrekkende internationale dadergroepen die verschillende vormen van vermogenscriminaliteit plegen, zoals diefstallen, inbraken, overvallen en oplichting. Om onder de radar te blijven verwisselen ze veelvuldig van voertuig, verblijfplaats en land. Ze maken onder andere gebruik van huurvoertuigen en verblijven vaak op vakantieparken.



Mobiel banditisme

‘High Impact Crimes’ is de verzamelnaam voor de delicten die deze bendes plegen en omdat de impact van deze delicten groot is, op zowel slachtoffer als de directe omgeving, heeft de bestrijding van mobiel banditisme een hoge prioriteit bij de politie en het Openbaar Ministerie. Een kenmerk van deze mobiele bendes is dat ze zich snel en veel door het hele land verplaatsen. Ze maken daarvoor gebruik van de hoofdinfrastructuur en omdat dat precies het werkterrein van de Landelijke Eenheid is, is de bestrijding van mobiel banditisme een belangrijk speerpunt van deze eenheid. Sinds mei 2019 is er een richtlijn waarbij daders van mobiel banditisme extra onderzocht worden op internationale activiteiten en antecedenten.



Getuigen gezocht

De politie roept de agrarische sector, iedereen die iets gezien heeft of personen die anderzijds informatie hebben over de mogelijke daders, op om dit met de politie te delen via 0900-8844. Daarnaast vraagt de politie de agrarische sector vooral om voorzorgsmaatregelen te nemen om diefstal van de gps-apparatuur te voorkomen. Enkel een slot op de schuur is niet voldoende om deze dieven tegen te houden. Demonteer waar mogelijk de systemen van het landbouwvoertuig en berg het veilig op. Daarnaast is tevens gebleken dat investeringen in camera- en alarminstallaties betere bescherming bieden en bovendien de mogelijkheden binnen de opsporing van de daders aanzienlijk vergroten. De politie waarschuwt alert te zijn wanneer GPS-apparatuur tweedehands wordt aangeboden via sites als Marktplaats of eBay.



Publiek-Private Samenwerking

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland is Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen brancheorganisaties, ondernemers(verenigingen), gemeenten, politie, justitie en het openbaar ministerie (OM). Met betrekking tot de diefstallen van deze professionele GPS-apparatuur wordt samengewerkt met Cumela.