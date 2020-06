Vrouw beroofd van ketting

Het slachtoffer liet rond 00.30 uur haar hond uit toen zij plotseling werd benaderd door de onbekende man op de scooter, die haar zonder enige aanleiding vastpakte en sloeg en bij haar keel greep, waarna de man wegreed in de richting van de Eemnesserweg. De vrouw alarmeerde een voorbijganger, die de politie waarschuwde. Het slachtoffer ontdekte pas later dat haar ketting was verdwenen.

Signalement

De verdachte is een man in de leeftijd van 20 tot 30 jaar oud met een normaal postuur, een licht getinte huidskleur en zwart haar en bruine ogen. Zijn lengte is circa 1.75 meter. Hij droeg een zwarte hoodie met een lichtkleurig logo op de linkerborst en had de capuchon over zijn hoofd. Verder droeg hij een zwarte spijkerbroek en witte sportschoenen. Hij sprak Nederlands met een accent. Hij reed op een zwarte scooter.

Eerder berovingen

De recherche heeft de zaak in onderzoek. De politie ziet vooralsnog niet direct een relatie met de reeks berovingen de laatste weken in Midden-Nederland waarbij een nog onbekende man op een scooter oudere vrouwen op straat berooft van hun sieraden. Vanzelfsprekend wordt wel gekeken of er mogelijke overeenkomsten zijn met de eerdere berovingen.

Uw tip!

In verband met het onderzoek komt de politie graag in contact met eventuele getuigen, of met mensen die de verdachte herkennen uit de beschrijving of mogelijk andere informatie hebben. U kunt uw informatie doorgeven via onderstaand tipformulier, of via 0900 – 88 44. Anoniem melden kan via 0800 – 7000 of www.meldmidaad.nl.