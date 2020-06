Getuigen gezocht van onzedelijke betastingen

Heeft u vrijdagavond 26 juni tussen 22.00 uur en 24.00 uur op of rond De Aarhof, Hooftstraat, Laan der Continenten, het treinspoor bij Kerk en Zanen of de Wilhelminalaan in Alphen aan den Rijn iets gezien wat kan bijdragen aan het onderzoek of heeft u camerabeelden van deze locaties? Misschien heeft u gezien dat een van de vrouwen onzedelijk werd betast of zag u iemand die zich verdacht gedroeg? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.