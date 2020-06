Kettingroof Lisse in Team West

Kettingroven | Lisse en omstreken

Op maandag 25 mei rond 16.30 uur is een bejaarde mevrouw, in de doorgang van de Nassaustraat en het Clausplein in Lisse, het slachtoffer geworden van een beroving. Toen het slachtoffer in de tunnel liep, werd zij plotseling van achteren gegrepen door een man die een arm om haar nek deed. De man trok haar gouden halsketting en het zwarte koord van het huisalarm los. Daarna gooide hij het slachtoffer op de grond en vluchtte op zijn scooter door de tunnel en reed vervolgens over de Nassaustraat in de richting van de Heereweg. Deze beroving wordt onderzocht in een serie van andere kettingberovingen die gepleegd zijn in de regio Den Haag, Hillegom/Voorhout, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. In de uitzending wordt het slachtoffer uit Lisse geïnterviewd.



Diefstal goederen uit parfumeriewinkel | Wassenaar

Op zaterdag 25 april merkte een medewerker van een parfumeriewinkel aan de Langstraat in Wassenaar op dat het schap van de L’Oréal-producten plotseling leeg was. Terwijl hij dit schap de vorige avond nog had aangevuld. Na het bestuderen van de camerabeelden werd duidelijk dat een onbekende man de producten had weggenomen zonder daarvoor te betalen. Er bleek voor ruim 270 euro aan producten te zijn weggenomen. In de uitzending worden camerabeelden getoond van deze onbekende man.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



