Politie zoekt getuigen straatroof

De man liep rond 17:00 op de H.E. van Gelderlaan in Den Haag toen zijn telefoon door een van de jongens uit de groep uit zijn handen werd gegrist. De groep begon te rennen en het slachtoffer volgde de groep. Hierop kwam hij in worsteling met een van de jongens, de rest van de groep rende richting het Bokkefortpark. De politie is op zoek naar getuigen van de beroving.



Signalement

De verdachte is een blanke man van 14-18 jaar. De man droeg een zwart jack met een capuchon, een grijze broek, lichte schoenen en een zwarte pet. De man had een zwart heuptasje of nektasje bij zich.



Getuigen gezocht

We komen graag in contact met mensen die de beroving hebben gezien. Ook als u andere informatie heeft over de beroving, neem dan contact met ons op. Dit kan door te bellen naar 0900 8844 of naar Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.