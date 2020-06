Vrouw overleden na aanrijding met tram

De vrouw stak tussen 10:45 en 11:30 de trambaan over, waarbij zij in botsing kwam met de tram. Ambulancemedewerkers hebben de vrouw nog geprobeerd te reanimeren, zij overleed ter plaatse. De familie is in kennis gesteld. De bestuurder van de tram is opgevangen op het politiebureau.



Getuigen

Experts van de afdeling VerkeersOngevallenAnalyse (VOA) onderzoeken de exacte toedracht. Was u getuige van het onderzoek, maar heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844.



Slachtofferhulp

Mocht u na het zien van dit ongeval behoefte hebben aan slachtofferhulp, neem dan contact op met de politie via nummer 0900-8844. U kunt bij het regionaal service center uw gegevens achterlaten, waarna slachtofferhulp Nederland contact met u zal opnemen.