Agenten houden fietser aan die automobilist bedreigde

De politie kreeg rond 23.00 uur een melding binnen van een fietser die een automobilist bedreigd zou hebben. Daarbij was ook een mes gezien. Dankzij een goed signalement kregen agenten snel na het incident zicht op de verdachte. Ze spraken hem aan en hielden hem staande. De man bleek geen identiteitsbewijs op zak te hebben. In zijn fietstas lagen een aantal zwarte stalen staven met een punt. Deze zijn in beslag genomen. De man is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De automobilist heeft aangifte gedaan.