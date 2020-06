Bijna 2,5 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2020

De meeste verkeersovertredingen voor te hard rijden worden op kenteken geregistreerd met digitale middelen. In het eerste tertiaal van 2020 zijn 895.309 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, tegen 1.105.590 in dezelfde periode een jaar eerder. Bij mobiele radarsets was ook een daling te zien van 560.492 geconstateerde snelheidsovertredingen in de eerste maanden van 2019 naar 468.363 dit jaar.

Met trajectcontrolesystemen werden in de eerste vier maanden van dit jaar 614.520 snelheidsovertredingen geconstateerd, tegen 528.102 in dezelfde periode in 2019. De stijging hier is vooral te verklaren doordat de trajectcontrole bij de A4 Leidschendam in 2019 wegens werkzaamheden niet in gebruik was en dit jaar wel. Ook is 24 februari 2020 de eerste trajectcontrole op een provinciale weg in gebruik genomen bij de N414 Eembrugge-Bunschoten. Hier zijn 807 snelheidsovertredingen geconstateerd in het eerste tertiaal dit jaar.