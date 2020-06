Bedreiging Amersfoort

De situatie vond plaats in een woning, waarna het slachtoffer door drie mannen naar buiten werd geleid. De bedreigde man kon contact krijgen met de politie, die ter plaatse was gekomen. Zij troffen het slachtoffer buiten op straat met twee mannen. Deze twee mannen zijn aangehouden in verband met de bedreiging. Bij het incident was ook een derde verdachte betrokken, die niet meer aanwezig was op de locatie.

De politie is op zoek naar getuigen die informatie hebben over deze bedreiging. Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Violenstraat in Amersfoort? Of heeft u misschien beveiligingscamera’s aan uw woning die iets vast hebben gelegd? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt ook anoniem uw tips doorgeven via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl