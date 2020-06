Beroving Bouwmeesterweg Almere; politie zoekt getuigen

Een onderzoek is gestart. De politie is op zoek naar getuigen én naar de verdachten.

Het signalement van de vier verdachten luidt als volgt:

Persoon 1:

- Man/jongen

- donker getint

- 17-18 jaar

- 185cm

- dun postuur;

- bril dragend, zwart van kleur, dunne glazen

- zwarte North Face jas

- zwart haar

- goed Nederlands sprekend, geen accent

Persoon 2:

- Man/jongen

- donker getint

- 17-18 jaar

- gezet postuur

- 185cm

- grijs trainingspak

- blauw gekleurde bodywarmer

- goed accent, licht Surinaams accent

Persoon 3:

- Man/jongen

- licht getint

- ongeveer 16 jaar

- North Face jas

- acne plekken in het gezicht, voornamelijk de wangen

Persoon 4:

- Man/jongen

- licht getint

- ongeveer 16 jaar

- North Face jas

Tips?

Weet u meer over deze overval of heeft u die middag iets gezien in de buurt van de Bouwmeesterweg? Of heeft u camerabeelden waar de politie wellicht iets aan kan hebben? Neem dan contact op via onderstaand tipformulier, of bel op 0900-884 of 0800-7000 (anoniem).