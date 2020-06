Schietincident Tienhoven; getuigen gezocht

De politie wil heel graag weten wat er precies is gebeurd en is op zoek naar getuigen. We zoeken getuigen die iets (of iemand!) hebben gezien tussen 03.00 uur en 03.45 uur. Ook zoeken we mensen die in het aangegeven gebied (zie: de foto hierboven) camera’s hebben die op de Westbroekse Binnenweg en de Oudedijk gericht zijn.

Heb je informatie of beelden? Neem dan contact met ons via het onderstaande tipformulier, bel met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.