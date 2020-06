Woningoverval; politie zoekt getuigen

Rond 23.00 uur wilde de man zijn huis binnengaan toen hij ineens van achteren door twee personen werd aangevallen. Het slachtoffer werd bedreigd en de daders doorzochten vervolgens zijn woning. Nadat de daders klaar waren, gingen zij er vandoor en kon het slachtoffer zijn buren waarschuwen en werd de politie gealarmeerd. Het slachtoffer liep licht letsel op en kon de gealarmeerde agenten vertellen dat één van de daders een blanke en de andere een donkere huidskleur heeft.

De politie heeft deze zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020114454