Politie zoekt getuigen schietincident Tekkopstraat in Amsterdam Zuidoost

De politie is op zoek naar een getuige die ter plaatse een telefoon vond en aan de politie had overhandigd. In de hectiek zijn de personalia van deze persoon niet genoteerd. De politie komt graag nog in contact met deze getuige.

Ook zoekt de politie naar de inzittenden van een aantal auto’s die zijn weg gereden uit de Tekkopstraat. Mogelijk waren zij betrokken of hebben ze iets gezien.

Bent u een van deze personen of heeft u informatie wie dit zijn geweest? Of heeft u andere informatie met betrekking tot dit schietincident? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van het tipformulier. Via het tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen van de politie.