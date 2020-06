Twee aanhoudingen en spoedsluiting na drugsvondst

De loods werd donderdagmiddag binnengevallen. Naast de partij verdovende middelen is ook een verboden wapen aangetroffen. De exacte hoeveelheid en om welke verdovende middelen het precies gaat, dat is op dit moment nog niet bekend. Alles is in beslag genomen en wordt onderzocht. De twee verdachten werden in de nabije omgeving aangehouden. Zij zijn meegenomen voor verhoor en zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De twee Rotterdammers worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De recherche doet op dit moment verder onderzoek.

Het pand is door de burgemeester van de gemeente Zuidplas met spoed gesloten in het kader van de openbare orde, vanwege het vermoeden van georganiseerde criminaliteit en de daarbij behorende gevaren.

Ondermijning

De politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten werken nauw samen in de strijd tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit. Dat doen we samen zodat we meteen kunnen handelen bij eventuele misstanden, net als in dit onderzoek, door drugs in beslag te nemen, een pand te sluiten en verdachten aan te houden. Op deze manier krijgen we zicht op de criminele activiteiten die achter de gevels verborgen zijn.