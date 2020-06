Schoten gehoord, getuigen gezocht

Rond 19.20 uur ontving de politie meerdere meldingen over schoten die op de Dunantstraat zouden zijn gehoord. Op de locatie troffen agenten niet veel later één huls aan. De politie hield dezelfde avond een buurtonderzoek. Er is op dit moment nog niemand aangehouden.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben op de Dunantstraat donderdagavond 4 juni. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.