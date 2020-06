Man met oranje jas en zwart masker overvalt snackbar

Het was rond 23.30 uur toen de overval plaatsvond. Een van de medewerksters was achterin de zaak bezig en zag op de camera alles gebeuren. Ze belde meteen de politie. Helaas was de man er al met de buit vandoor toen de politie aankwam. Hoeveel geld hij precies heeft meegenomen, is nog niet bekend. De medewerksters waren alle drie erg geschrokken. Een van hen werd er zelfs onwel van en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. Daarna maakte zij het gelukkig weer goed.

De politie roept getuigen op

Wie heeft er donderdagavond iets van de licht getinte man gezien rond 23.30 uur rondom de snackbar aan de Zandblokstraat in de wijk Charlois? Hij droeg een oranje jas, een broek met zwart en grijs, zwarte handschoenen en een zwarte capuchon. Ook had de 1 meter 80 lange man een donker masker voor. Eenmaal de snackbar uit liep hij richting de Wolphaertsbocht.

Informatie?

Heeft u informatie of wellicht camerabeelden of foto’s die kunnen helpen bij dit onderzoek? Meld u dan via 0900-8844 of via 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.