Duo gearresteerd na bedreiging met pistool

De politie werd gewaarschuwd en troffen rond 22.10 uur de auto en twee mannen aan in de Karel Willem II straat. Het duo werd aangehouden. Het bleek te gaan om twee mannen van 27 jaar uit Bergen op Zoom en Rotterdam. Het tweetal kwam juist uit een woning aan de Karel Willem II straat. Agenten doorzochten de woning. Het pistool werd niet gevonden. In de woning werden duizenden euro's aan vals geld en drugs gevonden. Deze spullen zijn in beslag genomen. De twee mannen werden voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Ze zitten nog vast en worden vrijdag verhoord. Het incident speelde zich vermoedelijk in de relationele sfeer af.