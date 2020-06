Politie rolt hennepstekkerij op

Tijdens een controle in een loods werd in een afgetimmerde ruimte een kwekerij aangetroffen. De planten werden vermoedelijk voor het stekken gebruikt. In de loods was een man (36) uit Utrecht aanwezig. Hij werd gearresteerd. Onderweg naar het politiebureau werd de arrestant onwel. Een ambulance bracht hem voor verder onderzoek naar het ziekenhuis. Hij mocht donderdagavond het ziekenhuis verlaten. De man wordt nog uitgenodigd om een verklaring af te leggen. De hennepkwekeij is ontmanteld en alle spullen zijn vernietigd. De hele elektriciteitsinstallatie werd door een netwerkspecialist afgekeurd.