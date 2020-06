Man gewond bij woningoverval

Rond 6.50 uur reed een auto met twee mannen de Paulus Potterstraat in. In de auto roken agenten een wietlucht, waarna een van de inzittenden enkele grammen hennep aan de agenten gaf. Het tweetal werd voor verder onderzoek aangehouden en naar een politiebureau gebracht. Het gaat om een man (29) uit de gemeente Sluis en een man (34) uit Oostburg. Uit onderzoek bleek dat het tweetal vermoedelijk niks met het geweldsincident te maken heeft. Vanwege de drugsvondst werd in een woning aan de Turkeijeweg in Waterlandkerkje onderzoek gedaan. In het huis werd een hennepkwekerij met bijna vierhonderd planten gevonden. Tevens werd een in aanbouw zijnde kwekerij aangetroffen. Alle spullen werden verwijderd en vernietigd. De twee mannen kregen in de loop van de dag te horen dat ze nog langer vast blijven zitten.