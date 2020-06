Man aangehouden voor overtreding opiumwet

De man wordt ervan verdacht dat hij bezig was met voorbereidende handelingen voor de productie van synthetische drugs. Hij kwam als verdachte in beeld naar aanleiding van een bestuurlijke controle in september vorig jaar op het woonwagencentrum aan de Broekweg. Tijdens deze controle zijn diverse goederen aangetroffen die gebruikt worden voor het produceren van synthetische drugs en/of voor het opzetten van synthetische drugslabs.

De man is nu dus aangehouden voor verder onderzoek. We sluiten niet uit dat er in dit onderzoek nog andere verdachten zullen worden gehoord.