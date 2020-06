Getuigen gezocht van beschieten auto

Rond dat zelfde tijdstip zijn er ook drie mannen geweest die gezamenlijk vanuit het Treebeekplein lopen in de richting van de Koolweg en dan naar Zonnestraat. Dit kunnen mogelijk belangrijkere getuigen zijn die informatie hebben die de politie kan helpen in het onderzoek. Bent u of kent u deze drie mannen? Neem dan contact met ons op.

Alle informatie is welkom via 0900 – 88 44 of digitaal via het onderstaande tipformulier. Ook kunt u anoniem informatie delen via 0800-7000.