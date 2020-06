Drie aanhoudingen na drugsvondst in vrachtauto

Bij deze interventie werden drie Roemeense mannen in de leeftijd van 41, 35 en 27 jaar aangehouden en twee vrachtwagens in beslag genomen. Uit onderzoek bleek dat in één van die vrachtwagens een hoeveelheid softdrugs werd aangetroffen van ongeveer 125 kilogram. De vermoedelijke bestemming van de verdovende middelen ligt mogelijk in het buitenland.