Verdachte terras incident in vrijheid gesteld

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de verdachte en de twee bijrijders lachgas hebben gebruikt. Bloedonderzoek moet uitwijzen of de verdachte ook onder invloed was van alcohol of drugs. Het kan enige tijd duren voor de uitslag van dit onderzoek bekend is. Daarnaast vindt er nog onderzoek aan de auto plaats om te zien of er sprake is van eventuele technische mankementen. Daarnaast heeft de politie diverse getuigen gehoord. Uit onderzoek is niet gebleken dat de verdachte met opzet het terras is opgereden om mensen te verwonden of anderszins. De verdachte is door nog onverklaarbare reden op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Hij heeft vervolgens diverse stoelen en tafels geraakt op het terras waarbij zes gewonden zijn gevallen. Een slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis met beenletsel.