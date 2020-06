Verdachte (27) aangehouden voor dodelijk steekincident Mûnein

De recherche doet onderzoek naar de precieze toedracht van dit incident. Zo is er op zaterdagavond een uitgebreid buurtonderzoek gedaan, heeft het team forensische opsporing de woning en de omgeving onderzocht en hoort de recherche getuigen en de verdachte.

De politie komt graag in contact met mensen die iets opvallends hebben gezien op zaterdagavond 6 juni rond 17:00 aan de Mounewei in Mûnein of andere relevante informatie hebben. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.