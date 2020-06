Drugslab met vermoedelijk crystal meth opgerold

Deze week werd er in Opsporing Verzocht nog aandacht gevraagd voor de opkomst van de productie van dit soort drugs. U kunt zo’n lab herkennen aan een sterke, chemische geur; vaak aceton- of ammoniakachtig. Ook als op een locatie vaak bestelbussen of kleine vrachtwagens af- en aanrijden, kan dat duiden op een drugslab. Afgelegen plekken zijn vaak populair bij criminelen. Hebt u het vermoeden dat er in uw omgeving drugs geproduceerd wordt? Bel dan de politie via 0900-8844, of bel Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

(2020256919 ^SK)