Klachten en onderzoek vermoedelijk dealen van drugs leidt tot onderzoek woning en aanhouding

Dit heeft vrijdag 5 juni geleid tot een aanhouding en doorzoeking in de woning van de verdachte uit Vriezeveen. Daarbij werden in de woning verschillende substanties en pillen aangetroffen, vermoedelijk harddrugs. Deze stoffen worden nu onderzocht of het gaat om drugs en wat voor soort drugs het is. De hoeveelheid kan worden getypeerd als een hoeveelheid bedoeld voor het dealen of handel in drugs. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt in het kader van het voorhanden hebben en het verhandelen van harddrugs.