17-jarige jongeman met vuurwapen aangehouden

[foto hierboven: archieffoto]

De politie sprak vrijdag twee jongemannen van 19 en 17 jaar aan op de Dam. Uit dit gesprek bleek dat de 17-jarige Zaandammer in bezit was van een vuurwapen. Hierop heeft de politie de 17-jarige aangehouden en gefouilleerd. Tijdens deze fouillering werd een vuurwapen aangetroffen.

Het vuurwapen is in beslag genomen, wordt onderzocht en de 17-jarige Zaandammer werd op het politiebureau ingesloten voor verhoor en nader onderzoek.

Wapens

Wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en geweld. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om wapens te bezitten of te gebruiken. Alleen sportschutters of jagers mogen bepaalde wapens gebruiken; als zij over de juiste vergunning beschikken en zich houden aan de regels van de Wet wapens en munitie. In alle overige gevallen is wapenbezit en -gebruik strafbaar. Op deze pagina leest u welke regels er gelden, hoe u een wapen- of jachtvergunning aanvraagt en waar u wapens kunt inleveren.

Meer informatie over wapenbezit: https://www.politie.nl/themas/wapens.html.

2020114696