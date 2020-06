58- jarige Rotterdammer doodgeschoten in Rotterdam - ‘s Gravenland

bron foto: Jeffrey Jacobs/Nieuws op Beeld

Omwonenden hoorden om 22:15 uur meerdere schoten en belden 112. Hulpdiensten konden helaas niets meer voor het slachtoffer betekenen. Ondanks pogingen de man te reanimeren, overleed hij ter plekke. Direct werd een onderzoek in de omgeving gestart. Er is met getuigen gesproken en vandaag gaat dat onderzoek verder. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Brandende auto

Op de Akkerwinde in Capelle aan den IJssel, niet ver van de Clazina Kouwenbergzoom, werd kort na het schietincident een brandende auto aangetroffen. We vermoeden dat het de vluchtauto is en hebben uitvoerig sporenonderzoek verricht.

Informatie

Heeft u meer informatie over dit incident, heeft u de dader(s) en de vluchtauto gezien, heeft u camerabeelden? Wij horen dat heel graag. Bel met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Wilt u liever anoniem blijven? Bel M. 0800-7000. Waardevolle informatie of sterke vermoedens kunt u ook strikt vertrouwelijk melden via Team Criminele Inlichtingen, 079 - 3458999. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.politie.nl/themas/team-criminele-inlichtingen.html