Tweede verdachte aangehouden voor overval taxichauffeur

Omstreeks 02:00 uur kreeg de taxichauffeur een melding om een klant op te halen op de Mandarijngaard. Terwijl de chauffeur onderweg naar de melding was, zag hij twee donkergekleurde scooters vanuit Spijkenisse richting Hoogvliet rijden. Op een van de scooters zaten twee personen. Toen de bestuurders van de scooter de chauffeur zagen, reden ze weg.



Eenmaal aangekomen op de Mandarijngaard, kreeg de taxichauffeur de schrik van zijn leven. Onder de bedreiging van een vuurwapen, moest hij zijn telefoon en cash geld afstaan. Drie personen gingen er op twee scooters vandoor. Het verband tussen de scooterrijders eerder op de avond en die tijdens de overval, wordt nog onderzocht.

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de beroving. Heeft u rond dat tijdstip iets gezien op de Mandarijngaard of in omgeving? Of weet u meer over de personen die deze overval gepleegd hebben? Bel dan 0900-8844 of maak gebruik van de onderstaande tipformulier. Anoniem tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).