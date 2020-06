Snelheidscontrole leidt tot drugsvangst in Tilburg

De verdachte kwam in beeld toen hij vrijdagavond laat een snelheidscontrole passeerde en te hard reed. Bij de controle van zijn identiteit kon hij geen identiteitsbewijs tonen, waarna de agenten hem fouilleerde. Daarbij vonden zij een dusdanige hoeveelheid harddrugs dat het vermoede ontstond dat de Tilburger m,ogelijk in drugs handelde. In zijn woning vond de politie inderdaad verpakkingsmateriaal voor drugs en hoeveelheden contant geld. Ook een identiteitsbewijs werd gevonden waaruit bleek dat de Tilburger niet in het bezit was van een rijbewijs. Hij werd aangehouden en voor nader onderzoek ingesloten in de cel. Bij de snelheidscontrole werden overigens 8 bekeuringen uitgedeeld voor te hard rijden.