Hardleerse bestuurder opnieuw zonder rijbewijs gepakt

Tijdens een onderzoek op een rollenbank bleek dat het voertuig 40 kilometer per uur reed. Ook bleek dat de man in 2017 al drie keer betrapt was op het rijden zonder rijbewijs. De laatste keer was tevens de scooter in beslag genomen. De officier van justitie besloot om de snorfiets weer in beslag te nemen. De man kreeg bekeuringen voor het negeren van een stopteken, het rijden zonder rijbewijs en een snelheidsovertreding. Verder mag er pas weer op dit voertuig worden gereden na keuring door de RDW.