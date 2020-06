Dienstkleding uit politieauto gestolen

Terwijl agenten assistentie verleenden bij een brand aan de Akerstraat Noord in Hoensbroek, werd er een ruitje ingetikt bij de politieauto die daar stond. Uit de auto werd een politiejas gestolen met opvallende gele striping. Het gaat om een sofshelljas. Het incident vond plaats tussen 00.10 uur en 02.45 uur.



Heeft u informatie die kan leiden tot de verdachte(n) dan verzoek wij u contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Heeft u het vermoeden van het onjuist gebruik van politiekleding bij iemand, vraag dan altijd naar een politie-legitimatiebewijs.