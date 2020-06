2 jongens hebben nepvuurwapen bij zich

Zoals vastgesteld in de Europese speelgoedrichtlijn die van kracht is in Nederland, is verkoop en bezit van speelgoedwapens die voorzien zijn van een CE-markering (op de verpakking en op het item zelf) toegestaan. Het is echter verboden deze wapens bij u te hebben in publieke ruimtes, zoals op straat, in winkelcentra, openbare gebouwen en scholen. Omdat ze dreigend overkomen en aangezien kunnen worden voor echte wapens, met alle gevolgen van dien. Houd ook bij gebruik binnenshuis rekening met toeschouwers van buiten die u kunnen zien en een verkeerde indruk kunnen krijgen.