Let op malafide webshops in coronatijd

De politie waarschuwt voor deze frauduleuze praktijken op internet. ‘Dat doen we door te wijzen op de mogelijkheid om de website op een aantal punten te checken’, zegt Van der Linden. ‘Zo kunnen mensen de domeinnaam opzoeken op de website van de politie. Je kunt verkopersgegevens controleren en kijken of er al eerder aangifte is gedaan tegen de partij met wie je zaken wilt doen. Daar kun je óók een bankrekeningnummer, een emailadres of telefoonnummer controleren. Verder is er een lijst met webwinkels waar actief voor wordt gewaarschuwd. Een andere belangrijke vraag die de consument zichzelf zou moeten stellen: is de website aangesloten bij een keurmerk, zoals Thuiswinkel. Klik dan niet op het logo zelf, maar ga naar de website van het keurmerk. Dan zie je vanzelf of de website er tussen staat.’