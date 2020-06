Explosief materiaal aangetroffen na mogelijke ontvoering

Het 26 jarige slachtoffer waarschuwde zaterdag 6 juni in de vroege ochtend de politie nadat hij naar eigen zeggen was ontvoerd. Onderzoek wees uit dat het slachtoffer de avond ervoor in een garagebox aan de Bovenkruier was vastgehouden, waarna hij later in Amsterdam-Zuid-Oost is afgezet. Tijdens de doorzoeking in de garagebox treft de politie explosief materiaal aan waarbij er geen sprake was van gevaar voor omwonenden. De politie achterhaalt door intensief onderzoek de auto waarin het slachtoffer is ontvoerd en neemt deze in de buurt van Arnhem in beslag ten behoeve van het sporenonderzoek.