Bewoner (40) aangehouden voor drugshandel Kralingseveer

Alleen samen kunnen we de straten veiliger maken. Heeft u informatie waarvan u denkt dat de politie daar wat mee kan of moet, zijn er verschillende manier om dat te melden. Kijk op www.politie.nl/mijnbuurt wie uw wijkagent is en benader hem of haar via een socialmedia-account of contactformulier.

Bellen kan altijd. Er gebeurt iets of u vermoedt dat er iets staat te gebeuren en de verdachte is nog in de buurt? Bel altijd 112.

Geen spoed, wel politie: 0900-8844. Liever anoniem blijven? 0800-7000.

Kijk voor alle manier om contact op te nemen op www.politie.nl/contact