Zwijndrechtse meiden (15 en 17) aangehouden voor gewapende beroving

Het slachtoffer liep rond 16.30 uur door het steegje van ‘t Hof, toen de twee meiden haar aanspraken. Ze richtten het wapen op haar en vroegen geld. Toen de vrouw zich realiseerde in wat voor situatie ze zich bevond, wist ze uit te brengen dat ze dat niet bij zich had. De verdachten renden er toen vandoor. Het slachtoffer was zo geschrokken dat ze niet direct 112 kon bellen, maar kreeg gelukkig hulp van omstanders.

Op basis van de signalementen en met hulp van onder andere Cameratoezicht, wisten toegesnelde agenten de verdachten snel weer te lokaliseren. Omdat zij mogelijk gewapend waren, werden zij op ’t Achterom door agenten met een vuurwapen in de hand gevorderd om mee te werken. Nadat het duo was aangehouden, vonden agenten in de handtas van een van hen het wapen. De echtheid daarvan wordt onderzocht.

De recherche doet verder onderzoek naar het incident, de verdachten blijven nog vastzitten.