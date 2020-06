Bejaarde spookrijdster door agenten aangesproken

Rond 14.35 uur kreeg de politie een melding van een spookrijder op de Westerscheldetunnelweg. De spookrijder was uiteindelijk omgedraaid en naar het gesloten tolplein gereden. Agenten troffen een bejaarde vrouw (80) uit Zaamslag aan. Ze had in Zeeuws-Vlaanderen de laatste afslag gemist. Toen ze zag dat zij de Westerscheldetunnel in moest rijden, was ze omgedraaid.