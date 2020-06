Politie zoekt getuigen na schietincident

Een man die door het Schutterspark wandelde sprak een passerende scooterrijder aan met de opmerking dat hij daar niet mocht rijden. De scooterrijder stopte een stukje verderop, haalde iets uit zijn kleding en loste vervolgens een schot. Daarbij raakte niemand gewond. Het is op dit moment onduidelijk waarmee de man heeft geschoten. Na het schot reed de man met zijn scooter er tussenuit. Hij droeg donkere kleding, onder andere een hoody. Hij reed op een donkere scooter.

Getuigenoproep

Heeft u rond dit tijdstip een man op een scooter zien rijden in de buurt van het Schutterspark? Bel dan de politie. Elke tip kan bijdragen aan het oplossen van deze zaak. U kunt de politie bellen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.