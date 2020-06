Slachtoffer steekincident overleden, verdachte aangehouden.

De twee mannen kregen ruzie in de woning van het slachtoffer aan de Hoogvlietstraat. Hierbij is een gevecht ontstaan, waarna het slachtoffer is gestoken met een mes. Een getuige belde 1-1-2 waarna politie en de trauma helikopter aankwamen. De hulpdiensten hebben geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hij overleed ter plekke. De verdachte was weggefietst, maar werd na een snelle zoektocht door agenten aangehouden op de Melis Stokelaan. De verdachte is een 40-jarige man uit Voorburg. Het onderzoek naar het steekincident is in volle gang.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gehoord of gezien van deze gebeurtenis? Of heeft u informatie die het onderzoek kan helpen? Dan komen wij graag met u in contact. Bel 0900 8844 om uw informatie met de politie te delen. Liever anoniem blijven? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.