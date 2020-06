Pilot beeldbellen met nieuw politiesysteem

Wat is nieuw?

De politie maakt al op verschillende manieren gebruik van beeldbellen. In de pilot maken we gebruik van een nieuw beveiligd systeem dat geïntegreerd kan worden in onze eigen kanalen, zoals politie.nl. De pilot start in Groningen en richt zich gedurende deze fase op beeldbellen met de wijkagent. In een later stadium zullen we ook onderzoeken wat de meerwaarde en mogelijkheden van beeldbellen zijn in aangiftegesprekken of verhoren, en verkennen of via het systeem ook veilig documenten kunnen worden gedeeld en ondertekend.

Waarom beeldbellen?

De politie is – net als de maatschappij – altijd in ontwikkeling. Beeldbellen past helemaal in de huidige digitale samenleving. Voortdurend wordt gezocht naar nieuwe manieren waarop we voor burgers en bedrijven bereikbaar zijn en tegelijkertijd een veilige dienstverlening kunnen garanderen. In deze bijzondere tijd betekent veiligheid voldoende fysieke afstand, maar uiteraard is ook een veilige verbinding essentieel.

Contact tussen de wijkagent en inwoners is erg belangrijk. Hoe personen in contact willen komen verschilt. Veel mensen geven nog altijd de voorkeur aan persoonlijk contact, maar beeldbellen biedt een mooie aanvulling op de huidige mogelijkheden. Het scheelt tijd en biedt flexibiliteit: de wijkagent is niet altijd in de wijk te vinden, maar beeldbellen maakt persoonlijk contact ook op afstand mogelijk. Voor iedereen, ook burgers met bijvoorbeeld een fysieke beperking.

Tijdens de pilot onderzoeken we op verschillende manieren en in verschillende situaties de toegevoegde waarde van beeldbellen. We beginnen dus bij het contact tussen burger en wijkagent in Groningen. Als uit de pilot blijkt dat het beeldbellen een succes is zal worden onderzocht of het systeem landelijk ingevoerd kan worden.

Hoe kan je meedoen aan de pilot?

De wijkagenten uit Groningen-Noord en Groningen-Zuid die aan de pilot meedoen zijn zoals altijd bereikbaar door een terugbelverzoek te doen via 0900-8844 of politie.nl. Tijdens de pilot kan je een voorkeur aangeven voor een beeldbelgesprek of een normaal telefoongesprek.

De wijkagenten

De volgende wijkagenten uit Groningen Noord en Groningen Zuid doen vanaf dinsdag 9 juni mee aan de pilot: