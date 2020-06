Snelle aanhouding na steekincident Enschede

Even na 21.00 uur ontving de politie een melding van een steekincident in een woning aan de Blankenborghoek. Één persoon werd gewond aangetroffen in de woning. Diverse ambulances snelde naar de woning om de vrouw van medische zorg te voorzien. De verdachte bevond zich echter niet meer in de woning. Agenten startten direct een zoekactie in de omgeving om de verdachte aan te houden. Deze zoekactie had snel resultaat. Enkele uren later wisten agenten de verdachte aan te houden.