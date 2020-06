Man raakt gewond bij schietincident

De persoon of personen die schieten in een woonwijk nemen bewust het risico dat er onschuldige slachtoffers kunnen vallen. Wij snappen dan ook heel goed dat bewoners ongerust zijn. Meldingen van schietincidenten worden altijd direct opgepakt. Vaak met ondersteuning van de politiehelikopter om de kans op een aanhouding zo groot mogelijk te maken. Ook op een melding of signaal dat iemand (mogelijk) in het bezit is van een vuurwapen wordt snel actie op ondernomen. Juist om te voorkomen dat een vuurwapen op een later moment gebruikt wordt. Wij kunnen dat echter niet alleen. Een groot aantal onderzoeken wordt mede dankzij informatie van publiek opgelost.

Hebt u iets gezien of gehoord en hebben we u nog niet gesproken? Of misschien heeft u wel camerabeelden van het incident. We horen het graag! Belt u dan met de politie. Dat kan via 0900-8844, maar wij begrijpen het ook als u liever anoniem wilt blijven. In dat geval kunt u contact opnemen met het Team Criminelen Inlichtingen, 079-3458999 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Ook kunt u uw tips doorgeven via het onderstaande formulier.