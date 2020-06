Politiehond vindt verdachte op bouwterrein

Op aanroepen van de agent volgde geen reactie waarna de hond in de bouwkeet werd gelaten. Hierna gaven twee mannen zich over aan de geleider van de politiehond. Het ging om inwoners van Blaricum en Huizen van 19 en 20 jaar oud. Laatstgenoemde werd door de hond gebeten en moest zich eerst laten behandelen in het ziekenhuis. Tegen beide verdachten is proces-verbaal opgemaakt.