Conflict leidt tot aanhouding

Rond 17.30 uur kreeg de politie een melding over een conflict tussen jongeren op het Marktplein. Ter plaatse bleek dat een van hen in het gezicht was gespoten met pepperspray. De vermoedelijke verdachte was op dat moment niet meer aanwezig maar meldde zich later bij de agenten. Hij werd aangehouden. Na onderzoek in de omgeving werd een busje pepperspray aangetroffen. De politie zet het onderzoek voort.