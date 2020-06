Man en vrouw uit Gouda en Waddinxveen aangehouden in witwaszaak

Rond 15.30 uur zagen agenten de man op de Sportlaan in de richting van de Fluwelensingel in Gouda in een auto rijden.

Omdat de man kon worden aangehouden op verdenking van witwassen, gaven zij hem een stopteken.

De man is voor verder onderzoek overgebracht naar het politiebureau.

In hetzelfde witwasonderzoek werd later op de middag rond 16.40 uur ook een vrouw in een woning aan de Esdoornlaan in Waddinxveen aangehouden. Tijdens haar aanhouding werd in de omgeving van de woning een verdacht voorwerp aangetroffen.

De EOD (explosievenopruimingsdienst) werd in kennis gesteld en doet onderzoek naar het voorwerp.

De vrouw is meegenomen naar het bureau.