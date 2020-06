Twee ramkraken in Rijswijk; getuigen gezocht

De eerste ramkraak vond plaats bij een winkel aan de Prins Constantijn Promenade op zondagochtend 7 juni rond 04.00 uur. Hierbij is gebruik gemaakt van een zwarte Volkswagen Golf met een Duits kenteken. Een dag later, maandagochtend 8 juni rond 03.00 uur, was een winkel aan de Wethouder Hillenaarplantsoen het doelwit van een ramkraak. Ook hierbij is gebruik gemaakt van dezelfde Volkswagen Golf met Duits kenteken. Rond 04.00 uur troffen agenten het voertuig leeg aan op de Florence Nightingalestraat in Rijswijk. Uit onderzoek blijkt dat de auto op maandag 1 juni is gestolen bij het Bastion Hotel in Rijswijk.



Beide winkelpanden zijn door de ramkraak beschadigd geraakt. De eigenaren hebben inmiddels aangifte gedaan. De politie doet onderzoek naar beide ramkraken.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die informatie hebben over de ramkraken. Heeft u iets gezien of gehoord of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000. Ook komen wij graag in contact met mensen die de gestolen Volkswagen Golf voorafgaand aan de ramkraken, tussen maandag 1 en zondag 7 juni, hebben gezien.